L’OL ouvre son entraînement au public ce mardi (16h30)

Après le nul contre Auxerre et en attendant les trois gros rendez-vous à venir, l’OL profite des vacances pour ouvrir son entraînement au public. Ce mardi à 16h30, les supporters lyonnais sont invités à se rendre au GOLTC pour suivre la séance des joueurs de Pierre Sage.

Les mauvais résultats de ces derniers jours n’ont pas fait changer d’avis la direction de l’OL. Avec les vacances de la Toussaint, le club lyonnais souhaitait ouvrir un entraînement à son public et ce n’est pas la défaite contre Besiktas (0-1) et le nul contre Auxerre (2-2) qui ont remis en cause cette volonté. Les jeunes supporters de l’OL pourront observer au plus près Alexandre Lacazette et ses coéquipiers pendant une séance complète. Au lendemain de la frustration auxerroise, le club a annoncé l’ouverture de l’entraînement de mardi en fin d’après-midi pour les fans lyonnais. Le rendez-vous se tiendra à 16h30 au centre d'entraînement pour voir Pierre Sage et son groupe préparer au mieux le déplacement à Lille, vendredi (21h).

Un public familial attendu au GOLTC

Avec l’interdiction de déplacement signifiée par le ministère de l’Intérieur, ce sera l’occasion de donner de la force aux joueurs lyonnais pour ce choc contre le LOSC de Bruno Genesio. Mais aussi pour les deux autres matchs, tout aussi importants, à Hoffenheim et face à Saint-Etienne pour le retour du derby. Toutefois, avec les vacances scolaires, le public présent au GOLTC devrait avant tout être familial et l’ambiance assez collégiale, loin des animations présentes dimanche dans le Virage Sud pour les 15 ans des Lyon 1950.