OL, Auxerre, Mikautadze, Sage… Votre avis nous intéresse

Après une semaine loin des attentes, "Tant qu’il y aura des Gones" reviendra sur les deux contre-performances de l'OL contre Besiktas et Auxerre.

Les supporters les attendaient au tournant, malheureusement, ils ont déçu. Contre Besiktas et Auxerre, les joueurs de l’OL n’ont pas réussi à s’imposer et finissent leur semaine avec une défaite et un nul. Bien loin des deux victoires envisagées par nos consultants lundi dernier sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Ce lundi, l’heure ne devrait donc pas être à la complaisance pour parler des prestations lyonnaises en Ligue Europa et Ligue 1. Très logiquement, les débats vont tourner autour de Pierre Sage et de son coaching durant ces deux matchs. Le coach a-t-il eu raison de faire autant tourner, notamment dimanche contre Auxerre ? Ou la volonté de se rassurer avant les grosses échéances à venir aurait-elle dû le pousser à miser sur la continuité ?

Ce sujet sera l’un des thèmes abordés pendant l’heure d’émission ce lundi à partir de 19h. Georges Mikautadze sera, lui aussi, forcément au cœur des discussions avec son doublé contre Auxerre. En marquant par deux fois, le Géorgien a-t-il enfin lancé son aventure avec l’OL ? Et peut-il prétendre à plus de temps de jeu, surtout aux côtés de Lacazette ou les profils ne sont pas compatibles ?

Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais et d’autres thématiques que vous souhaiteriez aborder dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.