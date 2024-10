Melchie Dumornay lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après la trêve internationale, l’OL féminin va être directement remis dans le bain avec le choc contre le PSG, dimanche (14h). La rencontre sera arbitrée par Elisa Daupeux.

La trêve internationale a fait de la casse à l’OL et elle n’est pas encore finie. Les supporters lyonnais espèrent forcément que les derniers matchs amicaux n’allongeront pas la liste des blessées, mais Joe Montemurro devrait logiquement se passer d’Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz pour la reprise de la Première Ligue. Cela tombe mal puisque les Fenottes reprennent avec un choc contre le PSG, dimanche à 14h au Parc OL. Après le nul contre le Paris FC (0-0) qui leur a fait perdre la tête, les coéquipières de Wendie Renard aimeraient bien frapper un gros coup. Toutefois, elles vont devoir composer avec des états de forme incertains, à l’image de Lindsey Horan qui n’est attendue que jeudi à Lyon après un long périple sur la côte américaine.

Deuxième match des Fenottes pour Daupeux

Quoi qu’il en soit, si l’OL veut reprendre la tête de la Première Ligue, une victoire est obligatoire contre l’ennemi juré qu’est le PSG. Avec une affiche programmée à 14h, le club lyonnais espère voir les travées du Parc OL assez remplies pour que le spectacle soit sur le terrain et dans les tribunes. Pour ce choc, l’arbitre sera plutôt expérimentée puisqu’il s’agit d’Elisa Daupeux. Ce sera la deuxième fois qu’elle croisera la route des Fenottes, car elle avait arbitré le match contre Strasbourg et cela avait plutôt porté chance à l’OL. Contre le PSG, Clémentine Dubreil et Camille Comba joueront les arbitres assistantes.