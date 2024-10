Cris (ex-OL) débarque officiellement sur le banc de Châteauroux

Sans club depuis juin 2023, Cris prend place sur le banc de Châteauroux depuis ce lundi, comme annoncé par notre site. L’ancien défenseur de l’OL a pour mission de maintenir le club en National.

Cinquième expérience sur un banc, la troisième en National. Retraité des terrains depuis 2014, Cris a embrassé une carrière d’entraîneur depuis. Cela l’a mené de l’OL Académie avec la réserve jusqu’à Versailles en passant par le GOAL FC. Désormais, une ligne supplémentaire va s’ajouter à son CV de coach. Comme indiqué par Olympique-et-Lyonnais, l’ancien défenseur de l’OL prend en mains la Berrichonne de Châteauroux, qui évolue en National. Le club l’a officialisé ce lundi après l’annonce d’une séparation d’un commun accord avec Patrice Lair, autre ancien de la maison lyonnaise.

Aucune victoire depuis le début de la saison

Si la durée du contrat de Cris n’a pas filtré, le "Policier" aura pour mission de faire régner l’ordre et surtout de ramener des victoires. "Ce fut un immense joueur. Son palmarès, son charisme et sa connaissance du haut niveau sont des atouts majeurs pour nous aider à atteindre nos objectifs, a déclaré le président du club Benjamin Gufflet. Nous sommes convaincus qu’il saura insuffler un nouvel élan à notre équipe et redonner à la Berrichonne toute sa splendeur."

Actuellement lanterne rouge de N1, la Berrichonne n’a toujours pas gagné le moindre match en neuf journées. Dans un championnat où les descentes seront encore nombreuses cette saison, ce retard à l’allumage pourrait déjà être difficile à combler. À Cris, dont les expériences sur le banc sont loin d’être de vraies réussites, de trouver les bons ingrédients pour assurer ce maintien.