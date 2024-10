Cris (ex-OL) va tenter de sauver Châteauroux

Sans club depuis son départ de Versailles en juin 2023, Cris va retrouver un banc dans les prochaines heures. Selon nos informations, l’ancien défenseur de l’OL va devenir le coach de Châteauroux, lanterne rouge de National.

Au chômage depuis un an, il est revenu à Lyon et peut compter sur ses anciens coéquipiers pour passer le temps. Présent au match de l’OL Légendes il y a deux semaines, Cris profitait du peu de temps libre qu’il lui restait encore. En effet, selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, l’ancien défenseur va devenir le futur coach de Châteauroux dans les prochaines heures. Cris est attendu dans la Berrichonne ce lundi pour y signer son contrat après être tombé d’accord avec le club de National 1 durant le week-end. C’est un nouveau rebond pour le Brésilien qui a du mal à faire décoller sa carrière d’entraîneur.

Passé par les équipes de jeunes à l’OL Académie, Cris avait rapidement sauté le pas vers le monde (semi) professionnel en prenant en mains le GOAL FC pendant deux saisons. Il avait ensuite répondu favorablement au projet du Mans, mais après dix-huit mois sur le banc, il s’était vu montrer la porte de la sortie. Toutefois, la période de chômage n’avait pas duré bien longtemps puisque quelques jours plus tard, il avait pris la tête du FC Versailles, avec notamment Jamal Alioui comme adjoint. L’aventure francilienne n’avait duré que quelques mois avec un départ en juin 2023. Au chômage technique depuis un peu plus d’un an, Cris va donc reprendre du service, une nouvelle fois en National, au sein d’un club qui pointe à la dernière place avec seulement deux victoires en neuf journées.