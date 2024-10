À l’occasion du 35e anniversaire de l’équipe Vétérans et les 20 ans du Club A.F.V.C.S, l’équipe d’OL Légendes a participé à un amical. L’occasion de revoir quelques anciennes grandes figures du club.

Les cheveux sont bien plus grisonnants, la vitesse plus vraiment la même, mais la patte technique est, elle, toujours bien là. Ce dimanche, les nostalgiques des belles années de l’OL avaient l’opportunité de revoir certains grands noms du club rechausser les crampons et porter de nouveau le maillot lyonnais. L’OL Légendes était en "représentation" du côté de Colombier - Saugnieu ce dimanche matin au stade municipal de la ville rhodanienne. Ce match amical se tenait pour fêter le 35e anniversaire de l’équipe Vétérans et les 20 ans du Club A.F.V.C.S.

Matinée nostalgie pour les supporters

En fin de matinée, l’équipe vétéran de l’AFVCS a donc affronté une équipe de légendes de l’OL. Pas de Nicolas Puydebois sur la feuille de match, mais du beau monde malgré tout côté lyonnais. Les spectateurs ont pu revoir la doublette Anderson - Caveglia aux avant-postes ou celle défensive entre Cris et Caçapa. Ce fut aussi l’occasion de revoir de nombreux vainqueurs du premier titre en 2002 comme David Linares, Pierre Laigle ou encore Grégory Coupet. Libre depuis son départ de Clermont, mais n’ayant toujours pas annoncé sa retraite sportive, Maxime Gonalons était, lui aussi, de la partie aux côtés de ses anciens coéquipiers comme Sidney Govou.