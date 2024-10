OL féminin : deux Fenottes capitaines ce lundi en sélection

Ce lundi, l’équipe de France U23 s’est bien rattrapée après la claque contre l’Allemagne. Avec Alice Sombath, capitaine, les Bleuettes ont gagné 3-0 contre la Belgique.

L’heure n’est pas de tourner totalement les regards vers OL - PSG dimanche (14h) mais certaines Fenottes vont pouvoir le faire avant d’autres. Ce lundi, Kysha Sylla et Alice Sombath en ont fini avec la trêve et un deuxième amical. Les deux Lyonnaises étaient toutes deux titulaires avec notamment le brassard de capitaine pour Sombath. Le scénario contre la Belgique a été bien plus à l’avantage des Françaises que vendredi face à l’Allemagne. Le score a bien été de 3-0, mais en faveur des Bleuettes, pourtant réduites à 10 après l’exclusion d’Alice Marques, prêtée par l’OL à Valence cette saison. Comme son aînée, Wassa Sangaré a, elle aussi, été capitaine ce lundi, mais avec l’équipe de France U19.

Pas de retrouvailles entre Carpenter et Däbritz

Ayant joué tout le match, la défenseuse lyonnaise a aidé au bon match contre l’Espagne. Les Françaises, avec Coutel et Bekhaled, ont accroché les Espagnoles (1-1), avant de s’imposer lors de la séance des tirs au but. Après ces deux matchs amicaux, les Lyonnaises vont retrouver Décines pour préparer le choc contre le PSG. Ce sera également le cas pour Ellie Carpenter qui joue ce lundi (18h10). Elle aurait pu retrouver Sara Däbritz lors du duel amical entre l’Australie et l’Allemagne, mais la milieu a écourté son séjour en sélection en raison d’un problème musculaire après le premier match…