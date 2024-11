Pierre Sage : l’OL "a une dette après Besiktas"

Battu par Besiktas lors de la dernière journée malgré un bon match, l’OL a laissé passer une belle occasion. Pierre Sage compte bien y remédier dès jeudi à Hoffenheim, malgré la perspective du derby.

Pierre Sage, il y a eu la défaite contre Besiktas au match précédent. Comment gère-t-on cette rencontre à Hoffenheim avant un derby qui se profile ?

Pierre Sage : Nous sommes clairement en dette par rapport au match précédent et nous sommes clairement dans l’idée de gagner pour avoir la tête très propre pour disputer le derby de dimanche.

Il y a un absent de taille, c’est Nemanja Matic. Est-ce qu’il y a une raison particulière ou l’enchaînement avec le derby peut jouer ?

Exactement (sourires).

À quel type de match vous attendez-vous de la part d’Hoffenheim ?

Je pense qu’ils vont appréhender ce match avec l’idée de se rattraper de leur match du week-end dernier. La volonté de gagner devant leur public tout en respectant leurs principes de jeu en étant solides défensivement et rapides dans leurs transitions. À nous d’être suffisamment impactants dans la possession de la balle pour les déséquilibrer un maximum de fois et gérer les moments qui suivent la perte de balle.

"Évaluer les performances de Lacazette sur la durée, pas sur l'instant T"

Qu’est-ce qui est le plus dangereux contre une équipe qui est relégable ?

Qu’elle joue son match avec l’idée de gagner, de réussir tout ce qu’elle entreprend sans les empêcher. L’idée est d’être dans l’initiative et de les empêcher de mener le rapport de force comme ils l’entendent. On va vouloir les empêcher en étant très actifs quand ils auront le ballon et, de l’autre côté, vouloir construire nos attaques pour les faire courir un maximum et se créer de l’espace pour en profiter.

Comment jugez-vous la mauvaise passe de Lacazette ?

Je pense que ça arrive et qu’il n’y a pas de problème avec ça. J’ai tendance à dire qu’il faut évaluer les performances sur la durée et qu’on se sorte de l’immédiat et qu’on sorte de l’analyse à chaud. On verra le bilan à la fin et la saison qu’il a faite. On sait qu’il y aura des moments difficiles comme maintenant où il faut l’accompagner et à l’inverse, on le poussera très fort quand il tournera à plein régime.

Après Lille, vous avez pointé beaucoup de problèmes liés à l’avant-match…

Dès la fin du match, on a relevé pas mal de questions et on a essayé d’y répondre durant la semaine en apportant quelques modifications en amont du match, dans l’organisation des choses et dans la séance de veille de match, en allégeant certains points. Encore une fois, on ne remet pas tout en cause, car on a aussi très bien entamé d’autres matchs. Sur ce match, il y avait vraiment des questions, on a essayé d’y apporter des réponses et on verra dès demain s’il y a des effets positifs.