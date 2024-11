Même s’il n’a pas officiellement été présenté comme coordinateur sportif, Daniel Congré a déjà endossé ce costume. Il a fait le voyage avec le reste du staff de l’OL pour la rencontre contre Hoffenheim.

Depuis l’annonce de sa future prise de fonction, le calme plat régnait autour de Daniel Congré. Censé devenir le nouveau coordinateur sportif de l’OL en remplaçant numérique David Friio, l’ancien directeur sportif mis à pied, Congré n’avait toujours pas pris officiellement ses fonctions. Le club n’a pas encore communiqué dessus, mais l’ancien défenseur central va bien endosser ce costume. Daniel Congré a déjà pris ses fonctions depuis le début de la semaine et a fait le voyage jusqu’à Hoffenheim avec le reste du staff de l’OL ainsi que les dirigeants lyonnais en guise de phase d'observation.

Interrogé sur sa présence, Pierre Sage a souhaité la bienvenue au nouveau membre de l’organigramme rhodanien. "On sait qu’il va beaucoup nous aider pour être performant. On est tous dans la même logique d’être là pour aider l’équipe, aider le club et faire en sorte que tous ensemble, toutes les énergies multipliées et non ajoutées fassent en sorte que le tout soit performant."

"Il va nous donner un autre angle de vue sur nos pratiques"

Si le rôle exact de Daniel Congré parait assez flou à première vue, Pierre Sage a confirmé que l’ancien joueur de Montpellier et Toulouse allait bien avoir une présence quotidienne aux entraînements. Même s’il n’interviendra peut-être pas directement au cours des séances. N’ayant pas endossé le rôle vacant de directeur sportif, le jeune retraité aura "des missions différentes" de Sage, "mais à la fois complémentaires sur certains points et en collaboration très fine sur d’autres. Je pense qu’il va beaucoup apporter au staff et à l’équipe dans la relation et la proximité avec les joueurs et il va aussi nous donner un autre angle de vue à nous le staff par rapport à sa perception, car il sera peut-être moins actif sur les séances, moins engagé dans les différents temps dans lesquels on est avec les joueurs et avec son recul, il pourra mieux analyser nos pratiques et peut-être se poser plus de questions pour continuer à progresser."