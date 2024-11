Ada Hegerberg a joué son 250e match avec l’OL

La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Entrée en jeu à douze minutes de la fin contre le PSG, Ada Hegerberg n’a pas réussi à se mettre en évidence. Toutefois, l’attaquante norvégienne a disputé son 250e match avec le maillot de l’OL.

Avant l’affiche dominicale, l’OL avait choisi de mettre à l’honneur Damaris Egurrola. Ayant disputé son 100e match avec les Fenottes lors du déplacement à Wolfsburg, la milieu néerlandaise s’est vu remettre un cadre et un maillot collector des mains de Michele Kang. Ce chiffre, Ada Hegerberg l’a atteint depuis déjà un moment, elle qui a posé ses valises entre Rhône et Saône en 2014. Après une décennie à l’OL faite de hauts et de bas, la Norvégienne a atteint le seuil des 250 rencontres disputées avec le club lyonnais à l’occasion de la venue du PSG, dimanche (1-0). Entrée en jeu à la 78e minute, Hegerberg n’a pas réussi à se mettre en évidence, mais devrait certainement avoir un temps de jeu plus conséquent ce vendredi (21h) contre Guingamp.

40 buts de retard sur Le Sommer

En jouant son 250 match dimanche, Ada Hegerberg continue d’écrire son nom dans l’histoire de l’OL et pointe toujours à la 9e place des joueuses les plus capées du club. Première Ballon d’Or féminin en 2018 avec la formation lyonnaise, l’attaquante reste la meilleure buteuse de l’histoire de la Ligue des champions. Elle affiche malgré tout un retard de 40 buts pour détrôner Eugénie Le Sommer au sein des Fenottes (304 contre 264). Avec un contrat prolongé jusqu'en 2027, Hegerberg a encore quelques années pour y parvenir.