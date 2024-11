Le derby OL - ASSE se jouera à guichets fermés

Ce mercredi, les places du parcage visiteurs du Parc OL ont rapidement trouvé preneur chez les supporters lyonnais. Le derby entre l’OL et l’ASSE se jouera à guichets fermés.

Vers un record d’affluence cette saison dimanche soir au Parc OL ? Sans prendre trop de risques, on peut dire que oui. Après deux saisons d’attente, les supporters lyonnais vont répondre présents pour le retour du derby entre l’OL et l’AS Saint-Étienne. Il ne restait déjà plus beaucoup de places avant l’ouverture du parcage visiteurs aux Lyonnais, mais c’est désormais une certitude : l’enceinte de Décines affichera complet pour cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1. Toutes les places mises en vente par le club ont trouvé preneur depuis ce mercredi. Près de 59 000 spectateurs sont donc attendus pour le plus grand derby du football français.

Si l’on peut regretter l’absence de supporters des Verts pour le folklore que représente ce duel régional, l’interdiction de déplacement a profité à leurs voisins lyonnais. Ce mercredi, l’OL avait mis en vente les quelque 1600 places disponibles dans le parcage visiteurs et il n’a pas fallu longtemps pour qu’elles s’arrachent comme du petit pain. Bien que réservé aux abonnées et sympathisants, le parcage qui n’en sera pas un dimanche a rapidement fait le plein pour afficher complet en l’espace de quelques minutes. C'est un dimanche festif qui s'annonce au Parc OL. Pour rappel, le record pour un match de l'OL est de 58 230 spectateurs et remonte à septembre 2022 avec la venue du PSG.