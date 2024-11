Dimanche se tient le derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne. Le duel entre les deux clubs voisins fait craindre des propos homophobes pour le Collectif Rouge Direct, qui s'interroge sur les dispositions prises dimanche soir.

OL - ASSE, une rivalité régionale qui a dépassé les frontières rhonalpines depuis bien longtemps. Toutefois, après deux ans de disette, l'attente se fait sentir pour le retour du derby même s’il se jouera sans supporters stéphanois. Cette absence n’empêchera pas des chants hostiles aux Verts et c’est bien ce qui inquiète le Collectif Rouge Direct, qui lutte contre l’homophobie dans le football. "Le derby OL/ASSE aura lieu le dimanche 10 novembre. Déchaînement homophobe assuré. Bruno Retailleau, Gil Avérous : quelles dispositions avez-vous prévues pour prévenir et sanctionner l’homophobie ?", a demandé, sur X (ex-Twitter), le collectif aux ministres de l’Intérieur et du Sport.

Cette interrogation est toute sauf anodine puisqu’elle intervient après la volonté du gouvernement de sévir sur la question des violences et des chants homophobes. "Le match sera arrêté et perdu pour l’équipe qui reçoit. C’est très clair et la Ligue l'a bien compris et entendu", avait prévenu Gil Avérous sur BFM.

Un derby pour servir d'exemple ?

Toutefois, cette mise en pratique se fait attendre. Samedi dernier, le chant anti-lyonnais et homophobe entendu dans les tribunes de Geoffroy-Guichard n'a pas entraîné d'interruption contre Strasbourg. L’association Stop Homophobie a d'ailleurs déposé plainte le 4 novembre contre DAZN (diffuseur du championnat, Ndlr) et la LFP pour "injures et provocations à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle". La pression est logiquement sur les politiques et la LFP. De quoi faire craindre que le derby serve d’exemple ?