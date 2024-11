Textor prêt à ramener Watford dans le même giron que l’OL ?

John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Cherchant à vendre ses parts à Crystal Palace, John Textor souhaite malgré tout réinvestir dans le football anglais. Après Everton, le propriétaire de l’OL aurait des vues sur Watford, qui évolue en Championship.

Actuellement au Brésil, John Textor a plus que jamais le sourire avec Botafogo. Qualifié pour la finale de la Copa Libertadores, le club carioca a également six points d’avance en championnat et se dirige peut-être vers un titre national. En attendant le dénouement au Brésil, le propriétaire américain continue de chercher un investisseur afin de lui racheter ses 45 % dans Crystal Palace. Textor ne l'a pas caché, il veut vendre et dans le dernier communiqué d’Eagle Football, ce processus de vente devrait intervenir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Dernièrement, le groupe d’investisseurs Sportbank aurait émis une offre aux alentours de 200 millions de dollars. Une belle rentrée d’argent qui servirait à Textor à investir dans un nouveau club. Après Molenbeek, Botafogo et l’OL, l’Américain souhaiterait être majoritaire dans un quatrième club, qui sera logiquement anglais.

Un rachat autour des 200 millions d'euros ?

Il y a quelques semaines, John Textor pensait qu’Everton rejoindrait la galaxie Eagle même s’il avait confirmé que les Toffees intègreraient une autre holding. L’opération est finalement tombée à l’eau, la famille Friedkin raflant la mise. Toutefois, cette envie d’avoir un nouveau club de l’autre côté de la Manche n’est pas passée et, d’après The Sun, Textor aurait désormais des vues sur Watford. Le club de la banlieue de Londres évolue actuellement en Championship et appartient à la famille Pozzo, qui possède également l’Udinese.

Ayant mis en vente 10 % des actions du club durant l’été, les Pozzo seraient ouverts à l’idée de vendre les 90 % restants, contre un chèque autour des 200 millions d’euros. Un prix à peu près équivalent à celui de la vente des parts de Crystal Palace pour John Textor. Ce dernier aurait d’ailleurs déjà commencé quelques discussions préliminaires avec la direction de Watford.