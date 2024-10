Botafogo en finale de la Copa Libertadores, John Textor exulte

Battu lors de la demi-finale retour par Peñarol (3-1), Botafogo est tout de même qualifié pour la finale de la Copa Libertadores. Le club de John Textor s'était imposé 5 à 0 à l'aller.

Un rendez-vous historique. Pour la première fois de son histoire, Botafogo jouera une finale de la Copa Libertadores. Vainqueur 5 à 0 à l'aller, le club brésilien a moins bien géré la deuxième manche ce jeudi à Peñarol, mais il a préservé l'essentiel. Les coéquipiers d'Adryelson, titulaire, ont été menés 2 à 0 à la 66e, avant que Thiago Almada, remplaçant, n'assure la qualification à la 88e. Les Uruguayens ont régi une minute plus tard, mais la messe était dite.

Après une rencontre qui a vu les deux formations terminer à 10, les joueurs de l'équipe de Rio de Janeiro ont pu exulter. Ils affronteront pour le titre leurs compatriotes de l'Atletico Mineiro le 30 novembre. Rappelons que cette coupe continentale est l'équivalent de la Ligue des champions.

Botafogo peut aussi gagner le championnat

Aux anges, John Textor, le propriétaire de Fogo et de l'Olympique lyonnais, a lui aussi célébré cette qualification. Présent à Montevideo, l'Américain a partagé sa joie sur les réseaux sociaux. "Première finale de Libertadores pour Botafogo. Écrire l'histoire, c'est cool. Mais vivre l'instant présent, c'est tellement mieux !", s'est-il réjoui. En plus de ce trophée, le groupe de Artur Jorge est en tête du championnat, et peut donc envisager de remporter la Serie A brésilienne. Un doublé qui serait historique.