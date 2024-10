Sage et Textor ont eu une discussion après OL - Besiktas

Pierre Sage et John Textor après la finale de Coupe de France OL – PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Présent jeudi soir au Parc OL, John Textor n’a que moyennement apprécié la défaite de l’OL contre Besiktas. Le propriétaire américain a eu une discussion avec Pierre Sage dans les vestiaires.

D’ordinaire toujours souriant et avec une phrase pour son auditoire, John Textor avait plutôt le visage fermé jeudi soir au Parc OL. Présent dans les travées décinoises pour OL - Besiktas (0-1), le propriétaire américain ne s’attendait sûrement pas à voir ses joueurs s’incliner contre le club turc après une telle domination. Comme l’ensemble du groupe lyonnais, il y a eu de la frustration et logiquement, ce n’était pas l’ambiance des grands soirs dans le vestiaire de l’OL.

Comme à son habitude, Textor est venu saluer les joueurs et l’encadrement technique, mais une discussion s’est tenue également. "Si les murs avaient vraiment des oreilles, la question ne se poserait pas, vous auriez tout entendu, a souri Pierre Sage ce vendredi en conférence de presse. C’est une phase de reporting qui a lieu normalement entre le salarié et son employeur à l’issue du travail. C’est donc logique qu’on a eu des échanges sur nos pratiques professionnelles et la manière de le mener parce qu’il attend de nous qu’on soit efficace et je suis content, car ça nous challenge."

"Normal qu'il pose ce genre de questions"

Déjà très présent dans le recrutement de l’OL ces derniers mois, John Textor a donc cherché à avoir des explications sur certains choix. De quoi laisser à penser qu’il s’immisce aussi dans le sportif ? Pierre Sage a rapidement désamorcé la possible bombe, même si le timing n’est pas forcément le plus adéquat en sortie de défaite. "On est comme vous lors de vos entretiens annuels. Vous rendez des comptes sur vos activités professionnelles et là, c’est pareil. Donc effectivement, cela est sur comment on joue, comment on mène notre effectif, comment je gère le coaching dans le match. C’est normal qu’il pose ces questions. À chaud ou non, ce n’est jamais le bon moment, c’est juste le moment."