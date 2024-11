Hoffenheim - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Les joueurs de l’OL face à Le Havre (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la 4e journée de Ligue Europa qui opposera Hoffenheim et l'OL.

Avant-match

L'OL doit se relancer. Après trois rencontres sans succès, dont une défaite cruelle à la maison contre Besiktas (0-1), les coéquipiers d'Alexandre Lacazette retrouvent la Ligue Europa ce jeudi. Ils ont rendez-vous à Hoffenheim, dans la région de de Stuttgart. Un duel qui a plusieurs objectifs dans une semaine pas comme les autres.

Avant le derby de dimanche contre Saint-Etienne, l'Olympique lyonnais a besoin de gagner à nouveau. À la fois pour avancer et se rapprocher de la qualification en C3, mais aussi pour faire monter la jauge de confiance. Car malgré des performances loin d'être inintéressantes, le groupe de Pierre Sage ne parvient pas à transformer ça en résultats probants sur ces dernières sorties. Avec six points dans la compétition européenne, il est plutôt bien parti, mais à mi-parcours dans la phase de classement, trois unités de plus ne lui feraient pas de mal.

Pour cette rencontre, la quatrième dans cette épreuve, l'équipe rhodanienne sera privée d'Ernest Nuamah et de Mahamadou Diawara, tandis que Nemanja Matić a été préservé et n'est pas du déplacement.

À quelle heure se joue Hoffenheim - OL ?

Comme lors des trois matchs précédents, le coup d'envoi de la partie sera donné à 21 heures. L'effectif de 23 joueurs s'est envolé mercredi vers l'Allemagne, où il a effectué une dernière mise en place. Le Roumain Marian Barbu dirigera cette affiche.

Sur quelle chaîne voir Hoffenheim - OL ?

Là aussi, pas de changement par rapport aux dernières confrontations continentales. Les abonnés de la plateforme Canal + pour regarder cet Hoffenheim - OL en direct. La chaîne cryptée a en effet les droits TV de l'ensemble des coupes d'Europe.