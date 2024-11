Malgré un contenu globalement bon, l'OL vient d'enchaîner trois rencontres sans victoire. Avant la trêve, il entend montrer qu'il a appris de ses dernières sorties infructueuses.

C'est un drôle de paradoxe. L'OL reste, avant de se déplacer à Hoffenheim ce jeudi (21 heures), sur trois matchs sans victoire. Après cinq succès de rang, il a perdu face à Besiktas (0-1), puis enchaîné par deux nuls en Ligue 1 contre Auxerre (2-2) et Lille (1-1). Or, à l'exception de la première période manquée dans le Nord, le jeu n'a pas tellement été au cœur des débats ces derniers jours.

En effet, ce n'est pas le contenu qui a été pointé du doigt. D'autres raisons, et principalement l'efficacité, ont été mis en avant pour expliquer cette absence de succès. "On a tendance à associer la performance avec le résultat et je n’ai pas cette conviction, a appuyé Pierre Sage. Dans les cinq rencontres qu’on a gagnées, les cinq n’ont pas été parfaites dans le jeu comme à Toulouse (1-2). A l’inverse, dans celles qu’on n’a pas remportées comme Besiktas, la prestation était à la hauteur de nos espérances. Il y a un gap à combler. L’idée est de bien jouer, mais aussi de gagner, car on est une équipe ambitieuse. Le football est fait de jeu de qualité, mais aussi une notion qui est celle de la finition, et quand elle est absente, on a beau bien jouer, le compteur ne tourne pas."

L'OL aura besoin de temps

L'Olympique lyonnais a désormais deux sorties pour régler la mire avant la trêve, en Ligue Europa ce 7 novembre, puis en championnat avec l'immanquable derby contre Saint-Etienne dimanche. Sur ces deux affiches, il espère montrer qu'il a appris des récentes déconvenues. "On a commis des erreurs qui sont à la fois très surprenantes et que je considère aussi comme inhabituelles, a observé l'entraîneur rhodanien. Dans tous les cas, cela veut dire que tout n’est pas parfait encore et qu’on a besoin de temps et de matchs pour asseoir toutes ces choses positives et les amener dans différents contextes de jeu."

Tout n'est pas parfait en effet, ce qui semble assez logique. La belle série entre septembre et octobre ne devait pas occulter que cette formation est encore convalescente. Il arrivera forcément des moments de moins bien, et la période actuelle n'inquiète pas outre mesure, pour l'instant. "A nous de nous remettre dans cette situation, lorsque tout allait bien et qu'on arrivait à multiplier les succès. Il faut pour cela travailler, essayer d'améliorer ce qui a moins bien marché. On doit être plus exigeants, a évalué Clinton Mata. Je pense que c'est un tout, défensivement et offensivement. Il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial à faire, c'est simplement à nous de mettre les ingrédients qu'il faut, comme à Lille après la pause, où on a vu le Lyon d'avant Besiktas."

Trouver de la constance sur un match, et plus

En plus de l'efficacité, un problème davantage cyclique que structurel, l'OL a étonné, dans le mauvais sens du terme, lors de sa première période face aux Lillois. Un autre problème que le staff a tenté de résoudre cette semaine. "Dès la fin de la partie, on a relevé pas mal de questions et on a essayé d’y répondre en apportant quelques modifications en amont de la rencontre, dans l’organisation des choses et dans la séance de veille de match, en allégeant certains points, a détaillé Pierre Sage. Encore une fois, on ne remet pas tout en cause, car on a aussi très bien entamé d’autres affiches. On verra dès demain (jeudi) s’il y a des effets positifs."

Le défi aujourd'hui pour les coéquipiers de Corentin Tolisso est de maintenir un niveau de constance sur 90 minutes, tout en y ajoutant si possible les buts. Y parvenir sur la durée serait un doux rêve encore lointain, mais le faire sur deux, trois, voire quatre sorties successives serait déjà un très bon début. "Le contraste entre les deux mi-temps nous renvoie à nos pires cauchemars, mais aussi à nos plus beaux rêves. On se doit maintenant de réunir les ingrédients qui nous ont amené à produire notre deuxième période et faire en sorte que ces choses durent sur une confrontation, puis dans l’enchaînement de celles-ci", a exposé le coach de 45 ans. S'il réussit cette mission, alors l'Olympique lyonnais aura fait un grand pas vers un retour au premier plan.