Souhaitant vendre ses parts à Crystal Palace, John Textor est dans l’attente d’une offre. Cela tombe bien, un groupe d’investisseurs aurait proposé un peu plus de 270 millions d’euros pour obtenir 45% des Eagles.

L’actualité d’Eagle Football est plutôt bien fournie ces derniers jours. Entre l’annonce des résultats financiers de l’OL le 6 novembre prochain, le vaste plan de requalification de la dette ou encore l’entrée en bourse à New-York pour le premier trimestre 2025, John Textor est plutôt occupé. À côté de ça et des résultats sportifs de l’OL et de Botafogo, le patron d’Eagle Football cherche aussi à vendre ses parts à Crystal Palace. Ce n’est un secret pour personne et cela aurait dû servir à racheter Everton. Le projet des Toffees est tombé à l’eau, mais Textor est toujours à la recherche d’un investisseur pour lui racheter ses 45% dans le club londonien. L’Américain s’était plutôt montré confiant ces dernières semaines et pourrait bien voir le bout du tunnel, d’après The Daily Mail.

Plusieurs offres sur la table

En quête d’un nouvel actionnaire, John Textor aurait reçu une offre d’un peu plus de 270 millions d’euros ces derniers jours. Elle proviendrait de Sportsbank, un groupe d’investisseurs émanant d’Amérique du Nord, du Canada, d’Europe et du Golfe. Zechariah Janjua et Navshir Jaffer, qui font partie du projet, sont des supporters de Crystal Palace et aimeraient donc investir dans le club qui leur tient à cœur. Toutefois, ils vont devoir convaincre Textor et les autres actionnaires du club londonien, car deux autres offres seraient également parvenues.