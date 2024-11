Initialement prévus le 25 octobre puis reportés, les résultats financiers de l’OL ne seront pas connus avant le mercredi 6 novembre, comme communiqué par Eagle Football Group.

Le 25 octobre dernier, les résultas financiers de l’OL avait connu un premier report. Dans un communiqué, Eagle Football Group avait annoncé repousser l’échéance "dans l’attente de la finalisation des travaux d’audit des comptes annuels". Pas de date butoir, mais une volonté de communiquer très rapidement. D'ailleurs, dans l’annonce du vaste plan de requalification de la dette, la holding de John Textor a finalement fixé à jeudi soir ces révélations. De communiqué, il en a bien été question en ce 31 octobre, mais ce ne fut pas pour informer les résultats financiers de l’OL.

De nombreux chiffres attendus pour être décryptés

Il faudra patienter encore quelques jours. En effet, Eagle Football Group a annoncé que les chiffres seront dévoilés le mercredi 6 novembre, à la veille du match de Ligue Europa Hoffenheim - OL. "La société Eagle Football Group informe que les résultats annuels de l'exercice 2023/2024 seront publiés mercredi 6 novembre 2024 après bourse." Encore un peu de patience donc avant de connaitre certains chiffres réels comme le coût exact du transfert d’Orel Mangala, sujet à discussion depuis la levée de l’option d’achat et de savoir s'il est devenu l'arrivée la plus chère de l'histoire du club ou non.