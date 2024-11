Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la 10e journée de Ligue 1 entre Lille et l’OL.

Avant-match

Le message de Pierre Sage mercredi a été clair : l’OL doit se racheter de ses contre-performances contre Besiktas et Auxerre à Lille. Non pas dans le jeu, mais bien au niveau comptable. En concédant le nul dimanche dernier face au promu auxerrois, les Lyonnais ont manqué une belle opportunité de retrouver le Top 5 de la Ligue 1 et de revenir à un point du LOSC. La victoire est donc obligatoire ce vendredi dans le nord de la France pour raccrocher au wagon et continuer à rêver à des jours encore meilleurs. La mission est plus que délicate contre une formation lilloise en pleine forme et qui vient de remporter le derby du Nord. Toutefois, ce match de la 10e journée du championnat représente un vrai test que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne peuvent manquer.

Les progrès lyonnais ont largement occupé l'actualité ces dernières semaines pour que la confrontation contre le LOSC soit un vrai révélateur de la situation de l’OL après deux mois et demi de compétition. Pour ce déplacement dans le nord, Pierre Sage a rapidement su qu’il devait se passer d’Ernest Nuamah et Mahamadou Diawara, déjà absents contre Auxerre et qui ont repris de manière individuelle. Il restait malgré tout une incertitude quant à la participation de Georges Mikautadze, malade depuis le début de la semaine après son doublé contre Auxerre. L’attaquant géorgien a repris avec le groupe jeudi et est finalement du voyage. Laissé hors de la liste des 21 joueurs lors de la dernière journée, Maxence Caqueret fait lui son retour, au contraire de Gift Orban, qui se ferait sanctionner pour son message sur les réseaux sociaux après le nul contre l’AJA

À quelle heure se joue Lille - OL ?

En ce jour de la Toussaint, pas de jour férié pour les joueurs de l’OL qui prennent la direction du nord dans la matinée. Avec un coup d’envoi fixé à 21h au Stade Pierre Mauroy, Pierre Sage et son staff se sont évités un départ jeudi. Après le match, ils pourront recharger les batteries avec un jour supplémentaire de repos avant de prendre la direction d’Hoffenheim, mercredi pour la Ligue Europa. Le coup d’envoi de ce Lille - OL sera donné par Mr ??

Sur quelle chaîne voir Lille - OL ?

Si les dirigeants lyonnais sont remontés contre la LFP, beIN Sports et DAZN suite à la programmation de la réception de Nice début décembre, l’OL continue son abonnement à DAZN. Il est plutôt rare de voir la formation rhodanienne jouer un vendredi soir, mais la prestation lyonnaise sera commentée par Julien Brun.