Lille - OL : Orban sanctionné pour son message après Auxerre ?

Une nouvelle fois hors du groupe de l’OL à Lille, Gift Orban ferait les frais de sa maladresse sur les réseaux sociaux. L’attaquant nigérian avait félicité Sinaly Diomandé après le nul 2-2 contre Auxerre.

Après un match hors du groupe, Maxence Caqueret a de nouveau été intégré par Pierre Sage pour le déplacement à Lille, ce vendredi soir (21h). Ce n’est pas le cas de Gift Orban. L'attaquant va lui subir un deuxième match de suite lors de ses coéquipiers. Avec la concurrence offensive, les places sont chères et le Nigérian y a ajouté un comportement pas forcément irréprochable. Peut-être pas sur les terrains d’entraînement, mais en dehors. D’après RMC Sport, Pierre Sage et son staff auraient avant tout sanctionné Orban pour son attitude après le nul entre l’OL et Auxerre (2-2) dimanche dernier. Buteur pour Auxerre contre son club formateur, Sinaly Diomandé avait posté un message sur Instagram après sa réalisation. Parmi les réponses au défenseur central se trouvait celle de Gift Orban : "Top" (accompagné de flammes).

Un rendez-vous avec la direction dans les jours à venir

Ce message avait largement fait réagir sur les réseaux sociaux et l’ancien attaquant de La Gantoise n’avait pas tardé à présenter ses excuses au peuple lyonnais, conscient de son erreur. "Excusez-moi les fans de l'OL, c'est par erreur que j'ai fait ce commentaire. C'est juste pour encourager mon ami. Je n'ai même pas vu que c'est la photo de notre match. [...] On travaille dur pour gagner des matchs et des trophées. Pour l'OL, je suis désolé. Merci." Cela ne semble pas avoir suffi pour convaincre Pierre Sage et le club de ne pas agir en conséquence. En plus d’être hors du groupe, Gift Orban va certainement devoir s'expliquer devant la direction lyonnaise dans les prochains jours.