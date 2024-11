Les Antilles sont aujourd'hui mobilisées contre un coût de la vie devenu trop cher, notamment pour les produits alimentaires. Wendie Renard, originaire de Martinique, dresse un constat alarmant de la situation sur place.

Plusieurs sportifs français ont déjà pris la parole à ce sujet, dont Thierry Henry. Du côté de l'OL, Wendie Renard a également fait une sortie médiatique pour dénoncer la situation aux Antilles à propos de la vie chère. Ce mardi, dans un entretien accordé à Ouest-France, la défenseure de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France a clamé à haute voix son soutien au mouvement contestataire que l'on retrouve surtout en Martinique.

Originaire de cette île localisée dans la mer des Caraïbes, la Fenotte ne cache pas son incompréhension. "Le peuple antillais et celui des DOM-TOM de manière générale souffrent énormément de la vie chère [...] Pourquoi enfoncer ainsi la tête des Antillais ? Pourquoi en profiter ? Je ne comprends pas… C’est ahurissant. Parfois, on se demande si on est vraiment Français, a-t-elle déclaré. C’est dur de se poser cette question. Il faudrait une loi pour une meilleure compréhension et un meilleur traitement de la vie des gens dans les DOM-TOM."

"Je vois parfois ma propre famille galérer"

Pour y être allée plusieurs fois depuis le début de la crise, et pour avoir des retours de connaissances sur place, Wendie Renard a une idée bien préciser du contexte actuel en Martinique. "On hésite entre acheter une belle viande ou un morceau de morue. Je constate que des produits basiques sont extrêmement chers. Même des articles de première nécessité, ceux pour manger. C’est incroyable… Depuis des années, le peuple antillais souffre en silence. Je sais ce que c’est. Je vois parfois ma propre famille galérer, a-t-elle raconté. Il m’est déjà arrivé d’envoyer des colis à mes proches."

Cela fait maintenant plusieurs mois que les Martiniquais signalent un coût de la vie aujourd'hui intenable pour beaucoup. Cela se matérialise par des manifestations, mais aussi par des émeutes urbaines qui peuvent dégénérer. Les différents acteurs ont entamé des négociations afin de régler ce problème. Cela a débouché sur un accord pour réduire les prix d'environ 6 000 denrées alimentaires de "20% en moyenne".

Un premier pas, mais pas la fin de la crise

Pour l'heure, cela reste insuffisant aux yeux Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC), qui ne l'a pas ratifié. L'Assemblée nationale a, de son côté, adopté une disposition pour exempter certains articles de "première nécessité" de la TVA. Une mesure valable jusqu'en 2027. Mais en contreparties, d'autres produits (équipements électroniques ou nautiques) pourraient à l'avenir être soumis à la taxe en Guadeloupe et en Martinique.