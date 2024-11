Willy Delajod, arbitre français (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Si les ambitions des uns et des autres en Ligue 1 ne sont pas les mêmes, diriger un derby reste un grand moment pour un arbitre. Dimanche, Willy Delajod sera au sifflet du duel entre l'OL et l'ASSE.

Un petit nouveau pour le retour des derbys en Ligue 1. Dimanche, ce sera la fin de presque trois ans d'attente pour les supporters des deux camps. L'OL et l'ASSE se retrouvent, deux ans et 10 mois après le dernier face-à-face entre les deux rivaux, remporté par l'Olympique lyonnais 2 à 0. Une affiche confiée à Willy Delajod.

Arbitre de 32 ans, il dispose d'une belle expérience de la Ligue 1, avec plus de 100 rencontres dirigées à son actif. Mais en revanche, depuis son arrivée à ce niveau en 2018, il n'a pas souvent croisé le chemin des Rhodaniens. Seulement une fois, en octobre 2023, lorsqu'il avait officié pour la réception de Clermont des coéquipiers d'Alexandre Lacazette (1-2). Une période que les hommes de Pierre Sage espèrent laisser derrière eux.

Ruddy Buquet 4e arbitre

Cela passera par un succès face aux Verts. Les deux équipes n'ont pas les mêmes objectifs en championnat, mais cette confrontation reste un événement dans notre chère compétition nationale. Le retour après une si longue absence augmente également l'impatience avant le 10 novembre.

Pour arbitrer du mieux possible ce match, monsieur Delajod sera aidé par ses assistants Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Le quatrième officiel sera Ruddy Buquet, récemment rétrogradé en Ligue 2 suite à son échec lors des tests pour évoluer au niveau supérieur. Pour la vidéo, nous retrouverons un duo composé de Mathieu Vernice et Julien Schmitt.