OL - ASSE : "un match à 100 points" pour les Stéphanois

Vainqueur de Strasbourg samedi, l’AS Saint-Etienne a repris des couleurs avant le derby contre l’OL. Un rendez-vous que les joueurs stéphanois attendent avec impatience.

À la différence de l’OL, l’AS Saint-Etienne va passer sa semaine à préparer l’évènement. Au repos après leur succès 2-0 contre Strasbourg à Geoffroy-Guichard, les Stéphanois vont se lancer dans la préparation du derby dans les heures à venir, quand leurs voisins ont un match de Ligue Europa entretemps. La tension et la pression ne vont donc pas monter en même temps pour ce derby, mais dans les rangs des Verts, il est déjà bien dans les têtes. "Cette victoire, ça donne de la confiance pour aller à Lyon, appuie le défenseur central Mickaël Nadé, formé au club. On est bien dans nos têtes. On va aborder ce match de la meilleure des manières. Je leur ai dit (aux coéquipiers) de se préparer, car c’est un match pas comme les autres. On va les mettre dans le bain cette semaine !"

Mouton : "Un match ultra-spécial"

La communion avec le public samedi après la victoire a d’ailleurs été une bonne préparation pour ceux qui doutaient encore du caractère spécial de ces OL - ASSE. Après deux ans d’absence, le derby est de retour et pour les Stéphanois, formés dans le Forez, cela représente logiquement quelque chose. "Les supporters nous ont déjà un peu motivés, a déclaré le milieu Louis Mouton. Personnellement, j’en ai connus beaucoup et jouer mon premierderby en pro, j’espère, ce serait incroyable. Toute l’équipe donnera 500 % si on peut. C’est un match ultra-spécial, un match à 100 points. C’est inimaginable, incroyable de vivre des derbies comme ça." Ennemis sur le terrain, Lyonnais et Stéphanois se rejoignent au moins sur ce dernier point : rien ne remplace un derby entre l’OL et l’ASSE.