L’OL reste encore aux portes du Top 5 mais gagne une place

Alexandre Lacazette à l’échauffement avant OL – OM (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En accrochant Lille (1-1), l’OL a gagné une place au classement, mais une belle opportunité d’intégrer le Top 5. Cela fait désormais 75 journées que le club lyonnais n’a plus intégré ce cercle.

Le nul contre Lille vendredi soir (1-1) laisse logiquement des regrets. Autant par la première mi-temps ratée par les Lyonnais et leurs cadeaux au LOSC que par cette deuxième période où l’OL a poussé et a peut-être égalisé trop tard pour espérer mieux. Toutefois, au lendemain de la fin de la 10e journée de Ligue 1, le regret à avoir se situe bien dans la perte des deux points contre Auxerre lors de la journée précédente. Avec deux unités prises en deux matchs, les joueurs de Pierre Sage font du surplace, mais ont quand même réussi à gratter une place au classement. Avec les défaites de Lens et de Reims, l’OL grimpe à la 6e place, mais a vu Nice lui passer devant pour s’emparer de la 5e place après sa victoire à Brest.

Le symbole d'un déclassement ?

Avec un petit point de retard sur les Aiglons, la formation lyonnaise est à portée de tir de ce Top 5 du championnat. Mais, il reste encore à chercher un bon résultat pour l’intégrer. Les deux formations s’affrontent le 1er décembre à Décines mais il reste entretemps Saint-Etienne et Reims au programme lyonnais. L’opportunité de stopper cette série sans fin que traîne l’OL depuis maintenant des mois. Après la 10e journée, cela fait 75 journées de suite en championnat que l’OL n’a pas intégré le top 5. Cela représente la plus mauvaise série du club depuis août 1991 - août 1993 (79), d’après Stats Foot. Preuve d'un certain déclassement...