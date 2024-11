Au club depuis l’été 2022, Nicolas Tagliafico a avoué avoir traversé des moments compliqués à l’OL avec sa compagne. Cette dernière a avoué que le couple avait été victime de deux tentatives de cambriolage, ce qui a poussé les Argentins à déménager ces derniers temps.

Mercredi dernier, Nicolas Tagliafico confiait se sentir bien mieux à l’OL et dans sa vie de tous les jours à Lyon. Il avait même confié aux journalistes présents à Décines qu’il allait déménager avec sa compagne pour profiter encore un peu plus des spécialités lyonnaises. À huit mois de la fin de son contrat, ce déménagement pouvait interroger, mais la raison est désormais un peu plus précise grâce à la femme du champion du monde argentin. Dans un live sur TikTok, Caro Calvagni a avoué que le couple avait fait l’objet de deux tentatives de cambriolage ces derniers mois. "L'année dernière, nous avons failli être volés deux fois. La première fois, Nico était présent, et la seconde fois, j'étais seule. Nico jouait un match quand deux individus sont entrés chez nous. Dieu merci, grâce à Pepu - notre chien - il ne s'est rien passé."

"La France était devenue une torture"

Décrivant une situation traumatisante, la femme de Nicolas Tagliafico a donc fait le choix de rentrer pendant quelque temps à Amsterdam où le couple "possède toujours une maison" après le passage à l'Ajax, car la France était "devenue une torture. Je n'avais personne à appeler ou à qui me tourner." Les choses semblent à présent être rentrées dans l’ordre puisque Caro Calvagni a officialisé le déménagement avec son latéral gauche dimanche dans un appartement à Lyon. "J'ai déménagé dans un appartement beaucoup plus sûr et tranquille. Je passe beaucoup de temps seule quand Nico voyage, donc c'est un soulagement pour moi et pour Nico aussi."