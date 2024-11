Ce lundi à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour. Au programme, le nul de l'OL à Lille mais surtout le double visage des Lyonnais, la prestation compliquée d'Alexandre Lacazette et une projection sur le derby contre Saint-Etienne.

Le point pris à Lille est-il un bon point ? C'est la question que se poseront nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ce lundi à partir de 19h sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". En plus du bilan comptable de ces derniers matchs, c'est avant tout le visage offert par les Lyonnais dans le nord de la France qui va être décrypté. Comment peut-on passer d'un visage insipide en première mi-temps à un autre bien plus séduisant après la pause ? Le rôle de Pierre Sage sera forcément au coeur des débats avant de se tourner vers le cas Alexandre Lacazette.

Le capitaine de l'OL a encore une fois été dans le dur et a notamment raté une grosse occasion au retour des vestiaires. Dans une mauvaise dynamique, doit-il laisser sa place à Georges Mikautadze et aller un peu sur le banc ? Avec la venue de Saint-Etienne, difficile d'imaginer Pierre Sage prendre un tel risque pour le derby mais avec la Ligue Europa jeudi, cela pourrait permettre au coach de faire tourner.

