OL : la mythique célébration de Fekir lors du derby a 7 ans

Le 5 novembre 2017, l'OL infligeait un cinglant 5 à 0 à l'ASSE à l'extérieur. Un match au cours duquel Nabil Fekir a inscrit un doublé, et fêté cela avec une célébration restée dans les mémoires.

Au cours des sept dernières années, l'OL a infligé à deux reprises une véritable correction à son rival stéphanois. La première fois, c'était le 5 novembre 2017, il y a donc sept jours pour jours. Hasard du calendrier, cet anniversaire tombe parfaitement, en pleine semaine de derby. Mais au-delà du score, si la rencontre entre l'Olympique lyonnais et l'ASSE à Geoffroy-Guichard est restée dans les annales, c'est surtout pour le geste de Nabil Fekir après son second but.

Déjà buteur en première période, le capitaine rhodanien de l'époque corse encore un peu plus l'addition en mystifiant Stéphane Ruffier sur un face-à-face (84e). Pour fêter cette réalisation, le numéro 18 enlève son maillot, se poste devant la tribune stéphanoise et montre le dos de sa tunique aux fans des Verts.

Le point final de la démonstration lyonnaise

Cette célébration, qui rappelait celle de Lionel Messi (FC Barcelone) contre le Real Madrid quelques mois plus tôt, a valu au futur champion du monde 2018 un carton jaune de la part de l'arbitre et des insultes du camp d'en face. Mais elle a aussi marqué les esprits, mettant un point final à la démonstration de l'OL.

Quatre ans plus tard, en 2021, les Lyonnais corrigeront à nouveau Saint-Etienne 5 à 0 dans le "Chaudron", mais dans une ambiance bien différente. La partie s'était en effet disputée à huis clos. Dimanche, les supporters rhodaniens seront bien présents pour le retour du derby, et même si leurs homologues du Forez ne sont pas dans les gradins, il faut espérer que la fête des voisins sera belle, presque trois ans après la dernière en date.