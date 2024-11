Première apparition pour Descamps, Mikautadze et Orban alignés en pointe, passage en 3-4-3... Pierre Sage a fait une revue d'effectif pour affronter Hoffenheim (21h).

Dans les propos de Pierre Sage à la veille du match à Hoffenheim, nous pouvions deviner qu'il y aurait des changements dans la composition de départ par rapport au dernier voyage à Lille (1-1). Mais il fallait être dans la tête de l'entraîneur rhodanien pour s'imaginer que dix des onze titulaires dans le Nord ne le seraient plus jeudi en Ligue Europa (21 heures).

Le coach de l'OL a tout bouleversé. Le système tout d'abord, avec un passage à trois derrière que l'on a plus vu depuis la défaite 3 à 2 contre Marseille. Les joueurs ensuite, avec donc beaucoup de nouvelles têtes. Dans les buts déjà, puis ce n'est pas Lucas Perri, mais Rémy Descamps, qui est aligné. Son passage en réserve le week-end dernier n'était donc pas anodin. Le gardien disputera sa première affiche avec l'Olympique lyonnais en Allemagne.

Première titularisation pour Omari

En défense, Warmed Omari est titularisé pour la première fois. Le footballeur prêté par Rennes était jusqu'ici simplement entré en cours de jeu face au Havre (0-4). Il sera accompagné de deux garçons d'expérience, Clinton Mata et Duje Caleta-Car. Le Croate est le seul à conserver sa place après la précédente partie.

Dans les couloirs, nous retrouverons Saël Kumbedi et Abner. Au milieu, nous aurons le double pivot Maxence Caqueret - Tanner Tessmann. Le Français sera capitaine de l'équipe. Enfin, un trio offensif sera composé de Saïd Benrahma en numéro 10, et de Georges Mikautadze et Gift Orban devant. Plus apparu depuis Besiktas (0-1), hors du groupe lors des deux dernières journées de Ligue 1, le Nigérian revient comme titulaire.

La composition de l'OL à Hoffenheim : Descamps - Mata, Omari, Caleta-Car - Kumbedi, Caqueret (C), Tessmann, Abner - Benrahma - Mikautadze, Orban