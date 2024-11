OL - ASSE : Pétrot ne veut "pas jouer le derby avant le derby"

Natif de Firminy, Léo Pétrot sait ce que représente un derby entre l’OL et l’ASSE. Néanmoins, le défenseur central ne souhaite pas que les émotions prennent trop le dessus.

À l’OL, ils sont quatre à avoir déjà disputé un derby avec leur club formateur. À Saint-Étienne, ils sont cinq joueurs formés dans le Forez, mais tous n’ont pas joué ce duel régional chez les professionnels. Léo Pétrot a déjà croisé la route de l’OL en 2021-2022, mais sous les couleurs de Lorient et non celles des Verts. Le derby de ce dimanche soir (20h45) sera donc le premier pour le défenseur central.

Toutefois, il sait très bien ce que représente ce match, lui, le natif de Firminy, et ainsi biberonné au derby. "Le derby, c'est un match particulier. Quand tu remontes en Ligue 1, tu coches vite la rencontre sur le calendrier. Nous sommes concentrés sur ce rendez-vous, il y a beaucoup d’envie. C’est un match excitant, on a hâte. Quand on porte le maillot stéphanois, on sait que ce n’est pas un match comme un autre. On va y aller avec beaucoup de motivation, il faut faire honneur au maillot et tout donner."

"Il ne faudra pas faire n'importe quoi non plus"

Sur le papier, le match semble à l’avantage de l’OL, mais un derby reste un derby et les Stéphanois comptent jouer crânement leur chance à Décines. Vainqueurs de Strasbourg le week-end dernier, les Verts arrivent dans le Rhône avec une confiance accrue et toute la passion d’un peuple qui ne pourra pas faire le déplacement. Léo Pétrot "le regrette, mais va garder toute leur motivation à l’intérieur" pour tenter de sortir un gros match.

Cette rencontre de la 11e journée est forcément attendue de tous, mais Léo Pétrot appelle malgré tout à la prudence. L’excitation ne doit pas faire oublier l’objectif avec trois points à aller chercher. "C’est un rendez-vous où il faudra rester relâché. C’est une rencontre importante, mais ça reste un match de football. Il ne faut pas jouer le match avant le match. Il ne faudra pas faire n’importe quoi non plus. Il faut rester structuré, car il y a une belle équipe en face de nous."