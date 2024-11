Ce dimanche matin, près d'une soixantaine de supporters des "Gones en Nord" ont pris la direction de Décines pour assister au derby. Un déplacement forcément particulier pour ces fans de l'OL qui résident dans le Nord.

Le réveil a forcément été matinal, mais il en valait la peine. Ce dimanche, aux aurores, ils étaient nombreux à s'être rassemblés pour prendre la direction de Décines. Mais avant d'arriver à bon port, ils leur restent de la route. Eux, ce sont les membres du groupe de supporters "Gones en Nord". Comme le nom l'indique, ces amoureux de l'OL ne résident pas dans la région lyonnaise, mais bien chez les Chtis. À 9h, le départ a donc été donné pour effectuer les 700km à parcourir afin d'arriver à Décines pour le derby contre l'ASSE. Une première pour beaucoup. D'ailleurs, certains étaient déjà de la partie samedi et ont pu assister à l'entraînement et aux encouragements de tout un peuple aux joueurs de Pierre Sage.

Toutefois, le gros du noyau est parti ce dimanche matin et arrivera aux alentours de 19h au Parc OL. Déjà présents pour les matchs contre Lens ou Lille à l'extérieur, les "Gones en Nord" franchissent un nouveau palier dans leur développement et seront 57 ce dimanche soir au coup d'envoi du derby. Une goutte d'eau parmi les 58 000 spectateurs attendus, mais une vraie fierté pour ce groupe qui reprendra la direction du nord de la France dès le coup de sifflet final. Quand on aime, on ne compte pas.