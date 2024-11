L’ASSE avec Larsonneur pour affronter l’OL

Ayant dû écouter sa séance samedi, Gautier Larsonneur sera bien présent ce dimanche (20h45) à Décines pour le derby entre l’OL et l’ASSE. Pierre Cornud et Ibrahima Wadji font eux leur retour dans le groupe stéphanois.

Dans l’électricité d’un entraînement de veille de derby, la sortie prématurée de Gautier Larsonneur avait un peu plombé l’ambiance à l’Etrat, samedi matin. Touché, le gardien de l’AS Saint-Etienne avait dû écourter sa séance et la question de sa disponibilité pour le derby s’est alors posée. Brice Maubleu allait-il être envoyé au front du côté de Décines ? La réponse devrait être à la négative, car Larsonneur fait bien partie du groupe retenu par Olivier Dall’Oglio qui a pris la route de Lyon en cette fin de matinée dominicale. Le gardien devrait donc logiquement porter le brassard de capitaine ce dimanche à 20h45 au Parc OL.

Départ en fin de matinée pour Lyon

Plus de peur que de mal pour l’entraîneur stéphanois qui doit composer avec plusieurs absences. Mathieu Cafaro est suspendu tandis que Ben Old, Anthony Briançon ou encore Thomas Monconduit sont blessés depuis quelques semaines déjà. Toutefois, l’ASSE peut compter sur deux retours pour ce derby. Ayant repris l’entraînement dans la semaine, Pierre Cornud et Ibrahima Wadji font bien partie du groupe stéphanois et viendront renforcer la rotation des Verts durant les 90 minutes à Décines.

Le groupe des Verts : LARSONNEUR, MAUBLEU, TOURÉ - ABDELHAMID, APPIAH, BATUBINSIKA, CORNUD, MAÇON, NADÉ, PÉTROT - AMOUGOU, BOUCHOUARI, EKWAH, MOUEFFEK, MOUTON, TARDIEU - BOAKYE, DAVITASHVILI, SISSOKO, STASSIN, WADJI