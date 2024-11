OL - ASSE : deux retours attendus dans les rangs stéphanois

À la veille du derby contre l’OL, Olivier Dall’Oglio devrait compter sur deux retours de blessures. Ibrahima Wadji et Pierre Cornud se sont entraînés normalement avec le groupe de l’ASSE.

Ce dimanche (20h45), Pierre Sage devra faire des choix pour composer le groupe de l’OL qui affrontera Saint-Étienne à Décines. Tous les joueurs lyonnais sont disponibles, même si les états de forme de certains (Diawara, Nuamah) sont loin d’être optimaux. Chez les voisins de l'ASSE, il y a des blessures de longue date avec Ben Old, blessé au retour d’une trêve internationale et désormais sous attelle. Anthony Briançon, formé à l’OL, continue son programme de reprise tandis que Thomas Monconduit est toujours en marge du groupe et que Mathieu Cafaro sera suspendu.

Mouton a repris l'entraînement également

Toutefois, Olivier Dall’Oglio devrait pouvoir compter sur deux retours de blessure. En effet, Ibrahima Wadji et Pierre Cornud se sont entraînés normalement ces derniers jours et postulent pour un retour dans le groupe pour le derby, au même titre que Louis Mouton. Le milieu formé à l’ASSE avait reçu un coup à la hanche samedi dernier contre Strasbourg et avait été ménagé depuis le début de la semaine. Il a fait son retour dans le groupe stéphanois jeudi matin.