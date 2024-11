OL Académie : les U17 veulent prolonger la série contre Grenoble

Invaincus depuis trois matchs, les U17 de l’OL se frottent à un adversaire d’un certain calibre avec Grenoble. Après un week-end de pause, les Lyonnais veulent continuer leur remontée.

Le nul (5-5) à Monaco en match en retard a laissé quelques regrets, mais aussi des motifs d’espoir. D’abord, la déception de devoir partager les points après une égalisation au bout du temps additionnel et un penalty raté par les Monégasques quelques minutes avant. L’espoir d’avoir eu les ressources mentales pour inverser la tendance d’une rencontre qui semblait échapper à l’OL. Finalement, le nul reste une petite satisfaction que les joueurs d’Amaury Barlet n’ont pas forcément pu confirmer. En effet, le match à Bastia a été repoussé en raison du regroupement de l’équipe de France U16 et de l’absence de trois joueurs lyonnais. Kenan Doganay, Adil Hamdani et Kylian Negri de retour, les U17 ont rendez-vous ce samedi à 14h30 à Meyzieu pour affronter Grenoble.

Une victoire pour recoller aux Grenoblois

Cette confrontation contre le voisin isérois doit faire basculer la formation lyonnaise du bon côté du tableau ou au contraire creuser un écart avec cette première partie. Huitième, l’OL reste sur trois matchs sans défaite (deux victoires, un nul) et est bien remonté au classement. Seulement, le GF38 se classe quatrième et va représenter un vrai test pour les coéquipiers de Mavudia. Meilleur buteur des U17 depuis le début de la saison, le milieu ne sera pas de trop pour faire un gros coup ce samedi à la maison et ainsi recoller à Grenoble.