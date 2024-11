Georges Mikautadze buteur avec la Géorgie à l’Euro 2024 (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

Comme de nombreux joueurs de l’OL, Georges Mikautadze ne va pas rester à Lyon durant la trêve. L’attaquant a été retenu avec la Géorgie pour deux matchs de Ligue des Nations.

Ils sont pour le moment onze à être assurés de ne pas être entre Rhône et Saône au lendemain du derby. La liste pourrait s’allonger de quelques noms dans les heures à venir, mais Pierre Sage va voir son groupe amputé de plusieurs joueurs à l’occasion de cette trêve internationale. C’est désormais devenu une norme depuis le début de la saison, avec notamment plusieurs éléments retenus dans les sélections africaines pour les qualifications de la CAN 2025. En Europe, pour la Ligue des Nations, il y aura Duje Caleta-Car avec la Croatie et Georges Mikautadze avec la Géorgie.

Une promotion en jeu

Ayant enfin débloqué son compteur but avec l’OL, l’attaquant espère retrouver la mire en sélection afin d’être son pays à accéder à la Ligue A de la compétition. Après une trêve d’octobre ratée (deux défaites), les hommes de Willy Sagnol comptent se rattraper pour ces deux matchs programmés en novembre. La Géorgie recevra l’Ukraine le samedi 16 novembre avant de se rendre en Tchéquie le mardi 19. Georges Mikautadze et ses coéquipiers sont pour le moment deuxièmes à un point des Tchèques.