John Textor en discussions avec Laurent Prud’homme (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Après 36 années de présidence de Jean-Michel Aulas, le derby entre l’OL et l’ASSE de dimanche sera le premier de John Textor. Le propriétaire américain sera bien présent à Décines.

C’est une page de plus qui va se tourner dimanche soir au coup d’envoi à 20h45. Au moment où Willy Delajod lancera le derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, ce sera le premier depuis 1987 sans Jean-Michel Aulas à la présidence du club lyonnais. Les supporters ont appris à vivre sans le président historique depuis son départ en juin 2023, mais à l’heure de la confrontation régionale, son absence sur le siège présidentiel sera forcément marquante. Toutefois, ce siège ne sera pas vide pour autant. Successeur de "JMA", John Textor va connaitre le premier derby de son histoire lyonnaise. Enfin, pas vraiment le premier puisque l’Américain avait déjà vécu un affrontement contre l’ASSE la saison dernière avec les U17.

Un Parc OL en mode festif

Ce ne sera pas complètement la même chose ce dimanche au Parc OL, que l’on annonce festif. Présent à Rio de Janeiro en début de semaine pour observer le match de Botafogo, Textor sera bien en France dimanche soir. Le propriétaire américain est attendu dans les prochaines heures et va pouvoir goûter à l’ambiance surchauffée de Décines pour un derby. Même en l’absence de supporters stéphanois, suite à un arrêté préfectoral et ministériel.