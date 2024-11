La réserve de l’OL se frotte à Bourgoin au GOLTC (18h)

À la deuxième place au classement, la réserve de l’OL a un gros choc à jouer ce samedi à Décines. Les Lyonnais reçoivent le FC Bourgoin-Jallieu à 18h.

À 17h, les supporters de l’OL se sont donnés rendez-vous sur le parvis du Parc OL afin d’aller encourager les joueurs de Pierre Sage à l’issue de l’entraînement de veille de derby. Feront-ils ensuite un crochet par le terrain d’honneur du GOLTC. La réserve de l’OL ne dirait pas non dans le but d'avoir un surplus de motivation pour appréhender le choc qui se profile devant eux ce samedi à 18h sur le terrain Gérard Houllier. Après un succès en Savoie contre Chambéry samedi dernier, les coéquipiers de Téo Barisic accueillent le FC Bourgoin-Jallieu pour un choc de la poule I de National. Les Lyonnais sont deuxièmes tandis que le FCBJ a reculé à la 5e place après sa défaite à domicile contre Thonon.

Repousser Bourgoin à cinq points

Ce sont donc des Isérois revanchards qui se présentent ce samedi à Décines pour affronter la formation de Gueïda Fofana. Après leur défaite dans le derby contre l’ASSE il y a un mois, les Lyonnais se sont bien repris en championnat et en Premier League International Cup. Trois victoires consécutives contre Espaly, Middlesbrough et donc Chambéry le week-end dernier. Une belle série qui permet à l’OL d’espérer un maintien plutôt tranquille et pourquoi pas mieux au fur et à mesure de la saison. Encore faut-il prendre le meilleur sur Bourgoin ce samedi, afin de prendre un peu de marge sur son adversaire du jour…