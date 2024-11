Le derby OL - ASSE 2020, "comme dans un rêve", pour Kadewere

En novembre 2020, Tino Kadewere avait inscrit un doublé permettant à l’OL de s’imposer dans le derby à huis clos (2-1). Le meilleur match pour l’attaquant zimbabwéen durant sa période lyonnaise.

Il y a quatre ans, la France était plongée en pleine crise du Covid-19 et avait déjà vécu un confinement. Le foot s’était arrêté pendant quelques mois avant de reprendre en août 2020. Toutefois, en novembre 2020, c’est bien dans un Parc OL vide que le derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne s’était tenu. Ce dimanche, l’enceinte de Décines affichera guichets fermés, bien loin de l’ambiance pesante d’il y a quatre ans. C’est donc devant leur télévision que les supporters lyonnais avaient laissé exploser leur joie avec la victoire contre le voisin stéphanois (2-1). Un succès qui avait porté la marque de Tino Kadewere, auteur des deux buts lyonnais. "C'était mon meilleur match, comme dans un rêve. J'ai démarré remplaçant et j'ai marqué ces deux buts après mon entrée en jeu. Je n'oublierai jamais cette soirée, a-t-il avoué à Eurosport. Ce match a été important pour Lyon et pour moi-même."

"Compliqué avec Peter Bosz"

Ayant rejoint le FC Nantes depuis janvier dernier, Kadewere a vécu une aventure lyonnaise contrastée. Arrivé en provenance du Havre avec qui il s’était forgé une belle réputation, l’attaquant zimbabwéen avait bien débuté sous Rudi Garcia. Avant de voir son temps de jeu fondre comme neige au soleil sous Peter Bosz avec qui "c’était vraiment compliqué" et Laurent Blanc. Les attentes n’ont pas forcément été confirmées, mais Kadewere ne regrette pas d’avoir vécu cette expérience entre Rhône et Saône. "Quand j'ai signé à Lyon, j'étais très content. J'ai vécu des bonnes et des mauvaises choses. Mais je ne regrette pas, car mon passage à Lyon m'a permis de devenir le joueur que je suis actuellement. J'étais réellement bien au Havre. Puis mon passage à l'OL m'a fait grandir. J'ai progressé, j'ai côtoyé de grands joueurs dans le vestiaire. J'ai pu jouer la Coupe d’Europe."