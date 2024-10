Ayant vu Monaco louper un penalty en fin de match, les U17 de l’OL pensaient tenir la victoire. Seulement, les Monégasques ont arraché le nul à la dernière minute (5-5) dans un match aux multiples rebondissements.

Avec un match en retard à jouer ce mercredi matin, les U17 de l’OL avaient une très bonne occasion de recoller au haut du tableau. À quelques secondes près, les jeunes Lyonnais pensaient bien tenir leur troisième succès de rang en championnat. Pourtant, c’est bien avec un seul point qu’ils vont rentrer dans la capitale des Gaules après leur nul concédé à Monaco (5-5). La faute à une égalisation monégasque à la dernière seconde et très certainement un manque de concentration des coéquipiers de Kenan Doganay. Ce n’est cependant pas faute d’avoir eu une première alerte quelques instants auparavant. Après un scénario complètement fou pendant 90 minutes, l’OL menait 5-4 à la 90e minute et avait eu les dieux du foot avec lui en voyant le penalty du club de la Principauté heurter le montant droit d’Iwosso.

Du mental pour revenir et passer devant

La mise en garde n’a pas servi de leçon et les hommes d’Amaury Barlet repartent logiquement frustrés de ce déplacement en retard sur le Rocher. Toutefois, à la vue de la physionomie du match, les Rhodaniens reviennent de loin. Menés au score dès la 10e minute suite à un but de Balliana, ils ont renversé la vapeur en l’espace de quatre minutes. D’abord passeur décisif pour Zekovic (1-1, 13e), Adil Hamdani a ensuite donné l’avantage à l’OL sur un coup-franc direct (1-2, 27e).

Mais cette saison, la formation de Barlet est friable défensivement et le festival de Belmokhtar a remis les deux équipes à égalité à la pause (2-2, 35e). Et ce n’est pas l’entame de la deuxième mi-temps qui a rassuré avec un but monégasque d’entrée puis un quatrième. 4-2, on pensait la messe dite, mais l’OL a fait preuve de mental au point de mener 5-4 grâce à un doublé de Mathieu Hoareau (73e, 76e) et Hedi Chekhab (70e). Avant de s’écrouler une dernière fois dans le temps additionnel sur un coup de tête d'Ajroud…