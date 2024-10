Recruté par le RB Leipzig à l’été 2023, Castello Lukeba s’est imposé en Allemagne. L’ancien défenseur de l’OL a prolongé ce mercredi jusqu’en 2029.

Une saison et déjà une récompense pour Castello Lukeba. Recruté contre un chèque de 34 millions d’euros (bonus compris), le défenseur n’a pas mis longtemps à séduire son monde au RB Leipzig. Ayant découvert la Ligue des champions avec le club allemand et une première sélection avec les Bleus, l’ancien joueur formé à l’OL vient de prolonger avec Leipzig. Ayant signé jusqu’en 2028 au moment de son arrivée en Allemagne l’an passé, Lukeba a prolongé d’une saison et est désormais lié au RBL jusqu’en 2029. "Le départ à Leipzig était exactement le bon choix pour mon évolution. J'ai obtenu très rapidement du temps de jeu et avec cela des responsabilités. K’ai ressenti depuis le début la confiance de tout le monde dans le club, de nos supporters et de mes coéquipiers - le RB Leipzig est désormais comme ma deuxième famille."

Un intéressement de 20% pour l'OL

Cette prolongation intervient alors que des rumeurs d’un intérêt du Real Madrid ont fait leur apparition ces dernières semaines. Dans la lignée des Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, le RB Leipzig blinde donc son défenseur français. Depuis son arrivée en Bundesliga, Lukeba a disputé cinquante rencontres toutes compétitions confondues pour un but. Pour rappel, l'OL possède un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value future.