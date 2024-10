L’OL a une "diversité offensive et en a besoin"

Contre Le Havre, l’OL a réalisé un festival offensif avec quatre buts. Avec Fofana, Cherki et Lacazette, la formation lyonnaise possède des profils diversifiés et complémentaires.

Dans le changement de visage de l’OL depuis quelques matchs, la bonne dynamique offensive n’y est pas étrangère. Quatre buts contre les Rangers, autant contre Le Havre dimanche et finalement, quatorze buts inscrits sur les cinq derniers matchs. Près de trois buts de moyenne pour une formation lyonnaise que l’on décrivait comme inoffensive durant la préparation estivale et les premières sorties en Ligue 1. Comment expliquer ce renouveau ?

Déjà par un changement d’attitude collective, mais aussi de joueurs. Capitaine, Alexandre Lacazette est indéboulonnable sur le front de l’attaque malgré un début de saison compliqué. Seulement, les titulaires du début (Benrahma, Nuamah) ont avant tout pris place sur le banc quand les supersubs Rayan Cherki et Malick Fofana ont inversé la tendance. Les deux jeunes sont les attractions de l’OL ces derniers matchs et les supporters espèrent bien que cette dynamique perdure dans le temps.

"Avant, on avait des ailiers qui allaient tout droit"

Avec un but et quatre passes décisives sur ses cinq dernières titularisations, Cherki est en pleine bourre et rassemble clairement au facteur X de la formation lyonnaise. Avec son alter-égo Fofana, ils rendent folles les défenses françaises et européennes et apportent un grain d’insouciance qui fait toute la différence. "Il faut de la diversité dans le jeu lyonnais, a noté Nicolas Puydebois dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. On a de la vitesse avec Malick Fofana, on a le côté imprévisible avec Rayan Cherki et le côté finisseur avec Alexandre Lacazette. Après, il y a les entrants qui apportent leurs qualités. On a besoin de ça, de cette diversité."

Avec deux joueurs dont on ne sait pas s’ils sont gauchers ou droitiers, l’OL se retrouve imprévisible avec pas mal de permutations. Bien loin du visage du début de saison et même des derniers mois. "Quand est-ce que l’OL n’a pas été bon ? Quand notre jeu a été stéréotypé avec nos ailiers qui allaient tout droit et qui revenaient sur leur bon point pied parce qu’ils jouaient faux pied. On était prévisible, donc on ne déséquilibrait personne." C'est aujourd'hui toute la différence de cet OL que les supporters prennent plaisir à regarder.