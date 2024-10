Nemanja Matic, milieu de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Absent contre Nantes puis Le Havre, Nemanja Matic est plus que jamais sur le chemin du retour. Le milieu serbe participe aux séances collectives de l'OL depuis le début de la semaine.

Vendredi dernier, il avait retouché le ballon, mais de façon individuelle. Au moment où ses coéquipiers arrivaient pour préparer le déplacement au Havre, Nemanja Matic s’était lui éclipsé pour poursuivre son travail loin des regards. La bonne nouvelle de revoir le Serbe sur les terrains s’était accompagnée d’un forfait quasiment acté par Pierre Sage dans la foulée. L’entraîneur de l’OL considérait son milieu comme "un peu juste" pour la Normandie. Le sera-t-il également jeudi soir contre Besiktas ? L’optimisme est bien plus présent qu’il y a cinq jours. Pourquoi ? Tout simplement parce que Matic a repris l’entraînement collectif depuis le début de la semaine. Comme il l’a montré sur ses réseaux sociaux, l’ancien de la Roma est sur le chemin du retour.

Le trio du Havre reconduit contre Besiktas ?

Touché au dos contre les Rangers et obligé de laisser sa place dès la première mi-temps, Nemanja Matic avait dû faire l’impasse sur la réception de Nantes. Toutefois, la trêve internationale et la coupure de deux semaines lui ont permis de se retaper physiquement. En son absence, Pierre Sage avait choisi d’opter pour la paire Tolisso - Veretout contre Nantes avant de repasser à trois avec Caqueret comme sentinelle et les deux internationaux français en relayeur. À voir si ce trio sera reconduit contre Besiktas alors que le Serbe manque de rythme.