Quelques semaines après Damaris Egurrola, Christiane Endler a, elle aussi, franchi la barre symbolique des cent matchs avec l’OL. Le tout sans avoir grand-chose à faire dans la victoire lyonnaise à Guingamp (0-8).

C’est avant le brassard de capitaine qu’elle a pu fêter ce cap symbolique. En l’absence de Wendie Renard, ménagée pour le déplacement à Guingamp, Christiane Endler a guidé ses coéquipières sur la pelouse du Roudourou vendredi soir. Capitaine d’un soir, la gardienne de l’OL a parfaitement fêté son 100e match sous les couleurs lyonnaises. Dans un match à sens-unique, les Fenottes ont écrasé Guingamp (0-8) et la Chilienne s’est offert un nouveau clean-sheet dans ce début de saison. Fleury reste à ce jour la seule formation ayant réussi à mettre à mal l’invincibilité d’Endler de son but. Mais, en plus de Tabitha Chawinga auteure d’un triplé, Endler a été la grande dame de cette soirée bretonne.

Juste derrière Damaris et Carpenter

Ce n’est pourtant pas comme si elle avait eu beaucoup de travail. Comme face au PSG dimanche dernier, Christiane Endler a avant tout vu l’OL faire le siège dans le camp guingampais et n’a vu l’EAG cadrer qu’une seule de ses quatre tentatives. Une soirée tranquille pour une 100e qui la place désormais à la 27e place des joueuses les plus capées de l’OL féminin, suite à son arrivée à l’été 2021. Endler se place respectivement à trois et six matchs de ses coéquipières Damaris Egurrola (103) et Ellie Carpenter (106).