Le carton jaune de trop pour Mathieu Cafaro. Le milieu de terrain stéphanois a récolté le week-end passé un troisième avertissement synonyme de suspension pour le derby contre l’OL.

L’été dernier, il disait toute son impatience de découvrir le derby le plus iconique du championnat de France. Finalement, Mathieu Cafaro devra patienter avant de disputer une rencontre avec Saint-Etienne contre l’OL. Samedi, le joueur de 27 ans a écopé d’un avertissement quelques minutes après son entrée en jeu contre Angers (4-2). Il s’agit de son troisième carton jaune en moins de dix rencontres officielles, ce qui est désormais synonyme de suspension.

Disponible pour les Verts contre Strasbourg samedi lors de la dixième journée de Ligue 1, l’ancien Rémois ne le sera pas le 10 novembre prochain pour voyager dans le Rhône, sur le terrain de l’Olympique lyonnais. La commission de discipline, qui se réunit mercredi, sanctionnera logiquement Cafaro d’un match de suspension, qu’il devra purger à partir du 5 novembre.

Un membre important du groupe

Une perte qui n’est pas sans conséquences pour l’ASSE et son entraîneur Olivier Dall'Oglio. Le coach français s’appuie en effet beaucoup sur le footballeur passé par Toulouse et le Standard de Liège (six titularisations, trois entrées en jeu). Le début de saison des Stéphanois n’est en plus pas exceptionnel (six défaites, deux victoires et un nul) puisqu’ils occupent actuellement la 16e place. Mais un derby reste un derby, avec son lot de surprises.