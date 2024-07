Mathieu Cafaro, milieu de l’AS Saint-Étienne (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Ayant participé à la remontée des Verts la saison dernière, Mathieu Cafaro se projette désormais sur la Ligue 1. Le milieu stéphanois a déjà coché les dates du derby contre l’OL afin de goûter à l’ambiance.

Dans un mois, la Ligue 1 reprendra ses droits. Avec le flou entourant les droits TV, il va falloir s’armer d’un peu de patience pour connaitre la programmation exacte de cette première journée, mais le football du club reprendra enfin après avoir fait la part belle aux sélections, entre Euro, Copa América et Jeux olympiques. Le week-end du 16 août, l’OL se rendra à Rennes pour lancer son exercice 2024-2025 avant l’objectif de démarrer bien mieux que la saison dernière. Si le début d’exercice est alléchant avec notamment Rennes, Monaco, Lens ou Marseille au programme, la première date entourée par les supporters lyonnais a été celle du 10 novembre 2024. Cela correspondra au retour du derby contre l’AS Saint-Etienne du côté du Parc OL.

"L'ambiance doit être magique à Geoffroy-Guichard"

Il n’y a pas qu’entre Rhône et Saône que ce rendez-vous est attendu. Suite à la relégation des Verts en Ligue 2, les fans des deux camps ont dû patienter deux saisons sans opposition régionale à se mettre sous la dent. Alors forcément, les week-ends du 10 novembre 2024 à Décines et du 20 avril 2025 font monter l’excitation à Lyon et Saint-Etienne.

C’est aussi le cas chez les joueurs. "J'ai hâte de découvrir le derby, bien sûr, de vivre ce moment et de faire de belles choses parce que ça sera magique. Je sais que le derby est plus qu'important dans la ville, donc il faudra l'aborder différemment, c'est sûr, a déclaré Mathieu Cafaro à nos confrères de France Bleu Loire. Quand j'étais à Reims, je ne ratais pas un derby ! C'était beau. Encore plus beau à Geoffroy-Guichard, bien sûr. L'atmosphère, on la connaît maintenant, est exceptionnelle, mais j'ai hâte d'y être et de la découvrir sur un derby. Ça doit être magique !"

Avant le derby dans le Forez, il faudra d’abord passer par l’ambiance hostile à Décines. Une expérience à vivre également.