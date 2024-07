Le CS Sedan Ardennes a annoncé qu’Élise Bussaglia serait la coach de l'équipe fanion masculine pour la saison à venir. Le CSSA évoluera d’ailleurs en Régional 2, grâce à sa montée obtenue lors de l’exercice dernier.

Via ses réseaux sociaux, Sedan a dévoilé les noms des joueurs qui composeront son effectif en 2024-2025. Dans le même temps, les dirigeants sedanais ont communiqué l’identité de leur future entraîneuse, à savoir Élise Bussaglia. Les Sangliers évolueront en Régional 2 la saison qui arrive. Pour rappel, la DNCG avait pris la décision de les rétrograder administrativement en Régional 3 l’année dernière. Cette première promotion a donné beaucoup d’espoir aux supporters, qui espèrent gravir les prochains échelons le plus rapidement possible.

Une expérience inédite avec les masculins

Élise Bussaglia va entraîner pour la première fois une équipe senior composée d’hommes. En effet, l’ancienne joueuse de l’OL était sur le banc du club féminin de Charleville-Mézières depuis 2020, mais n'avait jamais été à la tête d'une formation masculine. Ainsi, la femme de 38 ans aura donc du pain sur la planche, cependant elle ne sera pas toute seule. Mathieu Inthasane sera son adjoint, tandis que Patrick Regnault s’occupera des gardiens. Originaire de Sedan, la technicienne effectue alors son retour dans sa ville natale. L’ex-internationale française (192 sélections) dirigera son premier entraînement le 24 juillet prochain.