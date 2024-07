Nouvel adjoint de Pierre Sage depuis le début du mois de juillet, Jorge Maciel est revenu sur sa rencontre avec l’entraîneur de l’OL. Le Portugais a également évoqué les conditions de son arrivée au club.

En Autriche depuis le 15 juillet, les joueurs et le staff de l’OL sont en pleine préparation estivale. Après leur victoire 7-0 face à Chassieu-Décines, les Lyonnais affronteront le WSG Tirol ce vendredi (17h30). L’occasion pour les nouveaux arrivants, à l’image de Jorge Maciel, de vivre leur deuxième match avec la formation rhodanienne. D’ailleurs, au micro de la chaîne du club, le nouvel entraîneur adjoint a dévoilé les coulisses de sa récente arrivée.

Tout d’abord, l’homme de 38 ans indique que la "possibilité " de signer dans le Rhône cet été est "très bien tombée parce qu’être dans un club comme l’Olympique lyonnais, avec un entraîneur comme Pierre (Sage), est quelque chose de très important " pour lui, surtout à ce "moment " de sa carrière.

Un échange lors d’OL-Benfica en Youth League 2019

À partir du moment Jorge Maciel s'est vu proposer le projet de l'OL, ça a été très "facile de dire ‘bien sûr, on part et on y va’ " selon lui. D’ailleurs, le Portugais indique même que l’accord a été trouvé très rapidement, et que tout cela "a été vite fait ". Avant son recrutement, l’adjoint et le coach se connaissaient "un peu ". Les deux hommes s’étaient déjà "croisés lors d’une conférence en Espagne ", mais aussi au bord d’un terrain. En effet, l’ancien entraîneur des jeunes de Benfica a avoué qu’il avait déjà "joué à Lyon " dans le cadre de la Youth League 2019, puisque les deux académies étaient "dans le même groupe ".

Ainsi, à l’issue de la rencontre, les deux tacticiens avaient pu "un peu " échanger. Cependant, le nouvel assistant précise que cela faisait "longtemps " qu’ils ne s’étaient pas côtoyés. Pour l’anecdote, les Lisboètes étaient venus s’imposer 3-2 en phase de groupes dans la capitale des Gaules.