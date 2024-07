Mercato : Everton prêt à griller la politesse à l’OL pour Lindstrom

Parmi les cibles pour renforcer le secteur offensif de l’OL, Jesper Lindstrom est loin de Lyon. Everton aurait intensifié les discussions avec le Napoli pour attirer le Danois.

Tous les regards sont tournés vers Georges Mikautadze du côté de Lyon. L’annonce ne serait désormais qu’une question de minutes et l’attaquant géorgien deviendra la troisième recrue estivale de l’OL après Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Cela ne veut pas dire que le mercato lyonnais est à présent clos, bien au contraire. Pierre Sage souhaite renforcer son entrejeu et un renfort créatif est attendu durant l’été avant la possible arrivée de Thiago Almada durant l’hiver. L’une des pistes qui étaient avancées menait vers la Serie A et le Napoli avec Jesper Lindstrom. Capable d’évoluer comme un numéro 8 créateur, mais aussi sur un côté de l’attaque, le Danois a une polyvalence qui peut plaire. En situation d’échec à Naples, un an après son arrivée, l’ancien de Francfort ne sera pas retenu.

Everton devrait bientôt réaliser une vente à 50M£

Seulement, en plus d’une volonté italienne de récupérer en grosse partie ou totalement la somme injectée à l’été 2023, l’OL doit faire face à une nouvelle concurrence. D’après The Mirror, Everton aurait intensifié ses discussions avec le Napoli en vue d’une arrivée estivale. Les Toffes sont à la recherche de joueurs de couloir après les départs de Lewis Dobbin et Arnaut Danjuma et l'échec de Jaden Philogene en provenance de Hull City. En passe de vendre Amadou Onana contre plus de 50 millions de livres à Aston Villa, le club de Liverpool aurait les liquidités pour finir de convaincre Naples. La fin de la piste Lindstrom à l’OL ?