Agacé par des propos tenus par Jordan Veretout lors d'une visite à l'académie, Nicolas Puydebois a tenu à expliquer son désaccord avec le joueur de l'OL. L'ancien gardien souhaite que les jeunes conserve leur personnalité en arrivant dans le monde professionnel.

C'est une petite phrase publiée sur ses réseaux sociaux et qui a particulièrement fait réagir du côté de Décines. La semaine passée, Nicolas Puydebois, consultant de Tant qu'il y aura des Gones, a commenté un passage du discours de Jordan Veretout aux U15 de l'académie rhodanienne.

Dans l'extrait visible sur les réseaux sociaux, Fabien Caballero, manager général du centre de formation, interroge le milieu de terrain sur le message qu'il ferait passer à un jeune qui viendrait découvrir l'équipe première. Son interlocuteur a d'abord évoqué la nécessité de ne pas se penser arrivé après une ou deux semaines de travail avec les professionnels, avant d'ajouter : "A partir du moment où tu rentres dans le moule, les anciens te rendront la pareille. Ils t'aideront pour la suite de ta carrière".

"Les anciens sont là pour accompagner leurs coéquipiers"

Une déclaration qui a fait tiquer le triple champion de France (2003-2005). Sur Twitter, il a ainsi écrit sur X (anciennement Twitter) : "Plus on rentre dans le moule, plus on ressemble à une tarte !!!". Une phrase qui n'a pas franchement plus sein du club, mais que Nicolas Puydebois a tenu à justifier dans TKYDG lundi.

"Ça, ça m'agace. Ce n'est pas contre lui, mais pourquoi les jeunes d'aujourd'hui devraient suivre les codes pour être acceptés, pour faire plaisir ? Ça veut dire quoi, que faire preuve de personnalité, ce n'est plus une option, s'interroge-t-il. Prenons l'exemple de Karim Benzema, il est arrivé en disant qu'il voulait prendre la place, et c'est ce qu'il a fait. Les plus expérimentés sont là pour accompagner l'évolution de leurs coéquipiers, qu'ils soient arrogants, respectueux, et même s'il y a certaines règles à suivre, j'ai besoin que les joueurs fassent preuve de personnalité, de libre arbitre et qu'ils soient eux-mêmes."

Il a voulu discuter des primes avec Anderson à son arrivée

L'ex-gardien prend alors une anecdote personnelle pour illustrer son propos. "Lorsque je suis arrivé dans le groupe pro, j'ai voulu solliciter Sonny Anderson pour défendre la place des jeunes ou encore discuter des primes de match, car à l'époque, il n'y avait que ceux qui jouaient qui pouvaient les réclamer. On m'a répondu "oui, oui, tu viendras à la réunion". On ne m'a jamais convié, mais ce n'est pas grave, j'ai essayé de faire changer les choses", raconte-t-il.

Il conclut ensuite : "Dans ce monde aseptisé, je sais qu'il faudrait qu'on soit tous dans le même moule, mais si on veut du pluralisme, de la diversité et tirer les gens vers le haut, on a besoin de ne pas être d'accorder, d'échanger, de débattre en toute simplicité."