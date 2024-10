OL : suivez en direct l'entraînement des Lyonnais

En ce mardi de vacances scolaires, l'OL a ouvert les portes de son centre d'entraînement pour la séance du jour. Suivez en direct le travail des hommes de Pierre Sage.

Si la semaine qui s'est achevée dimanche par un nul face à Auxerre (2-2) n'a pas été la meilleure de la saison pour l'OL, il faut maintenant repartir au travail. Ce mardi, le groupe de Pierre Sage retrouve son centre d'entraînement. Dans le viseur, la dixième journée de Ligue 1 et un choc entre Européens à Lille vendredi (21 heures).

Avant de voir le quatrième recevoir le septième, que trois points séparent, les Lyonnais ont donc presque une semaine complète pour se préparer. Cela commence ce 29 octobre, une séance programmée à 16h30 et qui sera accessible aux supporters rhodaniens. Et pour celles et ceux qui ne pourront pas être sur place, l'entraînement sera visible en intégralité sur le YouTube du club, ou sur votre média Olympique-et-Lyonnais.